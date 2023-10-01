Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг губернаторов за сентябрь-октябрь 2023 года.

Эксперты рейтинга отмечают, что за рассматриваемый период на позиции глав регионов повлияли результаты осенних выборов (если они там проводились), а также общая информационная повестка с международным уклоном. При этом некая «периферийность сознания», часто обыгрываемая оппонентами исполнительной власти, носит обманчивый характер. Сентябрь и особенно октябрь продемонстрировали, что реальная политика постепенно возвращается в регионы, где-то в большей, где-то в меньшей степени.

Вместе с тем, выставленные губернаторам оценке больше отражают положение в экономике и управлении именно местного уровня.

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Моор (Тюменская область).

Последние три: Ростислав Гольдштейн (ЕАО), Бату Хасиков (Республика Калмыкия), Владислав Ховалыг (Республика Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 51-м месте.