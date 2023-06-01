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В национальном рейтинге губернаторов Александр Цыбульский занимает 47 место

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за май-июнь текущего года.

 Эксперты отмечают, что за прошедшие два месяца губернаторская работа была отнюдь не сахар. Во-первых, приходится удерживать ситуацию, во-вторых, работать в условиях тяжёлых межбюджетных отношений и вывоза частными корпорациями капитала из регионов, если таковое имеет место.

Кроме того, при выставлении оценок учитывалась активность регионов в оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, вовлечение в процесс волонтеров, а также быстрота реакции на последние июньские события, вне зависимости от удаленности их территорий от основного места действия.

Итак…

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три: Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Владислав Ховалыг (Республика Тыва), Валентин Коновалов (Республика Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 47-м месте.

29 июнь 08:43 | : Политика

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