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Из Архангельска в адрес защитников Донбасса ушел детектор дронов

Коллектив одного из государственных учреждений Поморья передал региональному Народному фронту определитель дронов для участников специальной военной операции.

 Оборудование стоимостью 90 тысяч рублей отправится на передовую в составе очередной гуманитарной миссии, запланированной на ноябрь текущего года.

 Детектор дронов – это портативная станция для обнаружения и идентификации беспилотников противника. Устройство позволяет засечь вражеских «птиц» на расстоянии до полутора километров, поэтому пользуется колоссальным спросом на передовой и в приграничных районах.

 Хотите присоединиться к сбору помощи для архангелогородцев-участников СВО? Любую посильную сумму можно отправить на счёт регионального сбора: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

15 октябрь 11:52 | : Политика

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