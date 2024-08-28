Мотострелки с СВО благодарят жителей Поморья за помощь

Связисты 200-ой отдельной мотострелковой бригады прислали обращение со словами благодарности за предоставленную гуманитарную помощь.



Парни говорят спасибо жителям Архангельской области, индивидуальным предпринимателям и региональному отделению Народного фронта за техническое подкрепление из дома.



Общественники доставили ребятам беспроводные мосты для соединения удаленных локальных сетей, литые пары, два рулона радиокабеля, источник бесперебойного электропитания, а также пять Wi-Fi-роутеров, которые очень нужны подразделению для выполнения оперативных задач с помощью всемирной паутины.



Хотите поддержать земляков-участников СВО? Приносите оборудование в наш штаб на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло) или отправьте любую посильную сумму на счёт общего сбора от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.