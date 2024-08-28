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Мотострелки с СВО благодарят жителей Поморья за помощь

Связисты 200-ой отдельной мотострелковой бригады прислали обращение со словами благодарности за предоставленную гуманитарную помощь.

Парни говорят спасибо жителям Архангельской области, индивидуальным предпринимателям и региональному отделению Народного фронта за техническое подкрепление из дома.

Общественники доставили ребятам беспроводные мосты для соединения удаленных локальных сетей, литые пары, два рулона радиокабеля, источник бесперебойного электропитания, а также пять Wi-Fi-роутеров, которые очень нужны подразделению для выполнения оперативных задач с помощью всемирной паутины.

Хотите поддержать земляков-участников СВО? Приносите оборудование в наш штаб на Троицком, 39 (здание Федерации профсоюзов, 1 этаж, левое крыло) или отправьте любую посильную сумму на счёт общего сбора от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya

10 октябрь 14:43 | : Политика

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