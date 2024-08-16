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Народный фронт Поморья доставит «за ленту» полторы тонны гуманитарной помощи

Грузовую газель для отправки в зону СВО фронтовикам безвозмездно передал местный предприниматель Максим Архипов.

 Представители Молодёжки НФ заполнили транспорт гуманитарной помощью для воинских частей, госпиталей, библиотек и мирных жителей Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской и Белгородской областей.

 Посылку весом более полутора тонн в разные пункты назначения доставят неравнодушные северяне во главе с руководителем регионального отделения Народного фронта Юрием Шалауровым.

 В состав гуманитарного груза вошли бензиновый и дизельный генераторы, дорогостоящий сварочный аппарат-полуавтомат, пять комплектов раций, детектор БПЛА «Булат», два FPV-дрона, радиооборудование, электрокабели, инвалидные коляски, подушки, матрасы, костыли, средства реабилитации для лежачих больных, маскировочные сети, продукты питания, одежда, окопные свечи, медикаменты и перевязочные материалы.

 Помощь защитникам Донбасса и жителям новых территорий России северяне привезут уже на этой неделе. А мы продолжаем сбор для наших ребят на передовой: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Ждём вас в Архангельске на Троицком, 39, телефон: 8 (8182) 20-02-74.

10 сентябрь 17:29 | : Политика

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