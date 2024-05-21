Народный фронт передал Беломорской военно-морской базе комплекс «Булат»

Оборудование стоимостью 88 тысяч рублей предназначено для раннего обнаружения дронов, противодействия беспилотным летательным аппаратам и сохранения жизни военнослужащих Архангельской области.

Напомним, в рамках проекта «Всё для Победы!» Народный фронт продолжает сбор помощи для защитников Донбасса.

Лекарства, средства гигиены и реабилитации, продукты питания, аптечки, перевязочные материалы, бензогенераторы, окопные свечи и маскировочные сети принимают в здании Федерации профсоюзов по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, 39, 1 этаж, левое крыло.

При этом деньги все желающие могут перевести на общий сбор от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.