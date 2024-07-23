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В округе Варавино-Фактория пролегла "Дорога перемен"

Подробности из уст градоначальника областной столицы Дмитрия Морева:

- Пока идет прием заявок на участие в проекте «Комфортное Поморье - 2025», уже можно оценить результаты инициатив, реализованных в этом году.

 Администрация округа Варавино-Фактория завершила приемку работ по инициативе «Дорога перемен». Ее предложили жители дома на ул. Почтовый тракт, 30. В итоге проезд у дома отремонтирован, и здесь, действительно, стало комфортнее.

 Ранее состоялось открытие сквера Авиаторов на пересечении улицы Попова и Набережной Северной Двины. Современное благоустройство территории у памятника – также результат реализации проекта «Комфортное Поморье».

 Шанс на успех имеют и «малые дела», и общегородские предложения. На сегодняшний день от общественников уже поступило 123 заявки на 2025 год. Если у вас есть идеи по развитию какой-либо территории, предлагайте!

 Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.

26 август 15:34 | : Политика / Экономика

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