В округе Варавино-Фактория пролегла "Дорога перемен"

Подробности из уст градоначальника областной столицы Дмитрия Морева:

- Пока идет прием заявок на участие в проекте «Комфортное Поморье - 2025», уже можно оценить результаты инициатив, реализованных в этом году.



Администрация округа Варавино-Фактория завершила приемку работ по инициативе «Дорога перемен». Ее предложили жители дома на ул. Почтовый тракт, 30. В итоге проезд у дома отремонтирован, и здесь, действительно, стало комфортнее.



Ранее состоялось открытие сквера Авиаторов на пересечении улицы Попова и Набережной Северной Двины. Современное благоустройство территории у памятника – также результат реализации проекта «Комфортное Поморье».



Шанс на успех имеют и «малые дела», и общегородские предложения. На сегодняшний день от общественников уже поступило 123 заявки на 2025 год. Если у вас есть идеи по развитию какой-либо территории, предлагайте!



Подробно о проекте «Комфортное Поморье», который появился по поручению губернатора Александра Цыбульского, на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.