В округе Варавино-Фактория открылся скейтпарк

Это место сразу стало центром притяжения спортивной молодежи Архангельска!



Ранее администрация округа договорилась с Федерацией скейтбординга о создании площадки для тренировок на самокатах и скейтах.

Новый спортивный объект презентует глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:



- Долгое время участок между улицами Почтовый тракт и Кононова был заброшен. В 2022 году здесь установили спортплощадку с турниками и теннисным столом, а прошлым летом - современные тренажеры, баскетбольную стойку. К нам с инициативой оборудовать рядом со спортплощадкой скейтпарк обратился профессиональный спортсмен Илья Абакумов. И благодаря Федерации скейтбординга в тестовом режиме площадка для тренировок уже работает.



Мы учли мнение всех: местных жителей, родителей, спортсменов. Получили только положительные отклики. Некоторые элементы площадки сделаны из дерева, а не из металла, что делает ее менее шумной. Уверен, что по согласованию с жильцами здесь на постоянной основе будет действовать точка притяжения для молодежи округа Варавино-Фактория.



Спортивные элементы установили без затрат из бюджета. Более того, Федерация скейтбординга взяла на себя ремонт и содержание площадки. Благодарю инициативных ребят за участие в этом проекте. Обязательно поддержим их новые идеи.



