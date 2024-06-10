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В округе Варавино-Фактория открылся скейтпарк

Это место сразу стало центром притяжения спортивной молодежи Архангельска!

 Ранее администрация округа договорилась с Федерацией скейтбординга о создании площадки для тренировок на самокатах и скейтах.

Новый спортивный объект презентует глава администрации столицы Поморья Дмитрий Морев:

 - Долгое время участок между улицами Почтовый тракт и Кононова был заброшен. В 2022 году здесь установили спортплощадку с турниками и теннисным столом, а прошлым летом - современные тренажеры, баскетбольную стойку. К нам с инициативой оборудовать рядом со спортплощадкой скейтпарк обратился профессиональный спортсмен Илья Абакумов. И благодаря Федерации скейтбординга в тестовом режиме площадка для тренировок уже работает.

 Мы учли мнение всех: местных жителей, родителей, спортсменов. Получили только положительные отклики. Некоторые элементы площадки сделаны из дерева, а не из металла, что делает ее менее шумной. Уверен, что по согласованию с жильцами здесь на постоянной основе будет действовать точка притяжения для молодежи округа Варавино-Фактория.

 Спортивные элементы установили без затрат из бюджета. Более того, Федерация скейтбординга взяла на себя ремонт и содержание площадки. Благодарю инициативных ребят за участие в этом проекте. Обязательно поддержим их новые идеи.


14 август 12:06 | : Будни

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