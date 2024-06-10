Территория у Архангельского ЗАГСа будет благоустроена по проекту «Комфорт

Здесь появятся объекты благоустройства «Пушкинский парк», «Балет» и «Шар венчающий».



Как сообщает официальная страница городской администрации в социальной сети ВКонтакте, крыльцо ЗАГСа на ул. Воскресенской и прилегающая территория уже в этом году обретут новое лицо и станут украшением свадебных фотографий. И все благодаря областному проекту «Комфортное Поморье».

Ступени будут облицованы керамогранитными плитами, на прилегающей территории уложат брусчатку «Старый город». Рядом установят 3 скамейки «Балет» с чугунными боковинами и 5 урн из этой же серии. Территорию осветят с помощью светильников двух видов – «Park Pushkin» и «Шар венчающий». Территорию украсит двурядная живая изгородь из кустовых роз и спирей.

Сейчас администрация Ломоносовского округа определяется с подрядчиком, а позади – большая совместная работа с инициативной группой жителей дома на Воскресенской, 110.

«ЗАГС находится на первом этаже жилого дома, а крыльцо – часть общедомового имущества. Жители-собственники были не готовы за свой счет его обновлять. При этом ЗАГС не вправе использовать свои средства на ремонт имущества, которое принадлежит не ему, а всему дому. Проект «Комфортное Поморье» стал тем инструментом, который позволяет найти решение в этой ранее безвыходной ситуации, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В настоящее время идет сбор заявок для реализации в 2025 году. Подробно о проекте «Комфортное Поморье» на сайте https://clck.ru/3Bhoa2.