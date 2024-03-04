В Архангельске начался большой дорожный ремонт

Цели и список объектов первой очереди анонсировал глава областной столицы Дмитрий Морев:
- Подрядчик приступил к ремонту дворовых проездов. Для этапа фрезерования и подготовки дождь не помеха, а укладка асфальта будет проводиться при хороших погодных условиях.
Компания «Автодороги» в этом году занимается не только дорогами по президентскому нацпроекту БКД, но и восстанавливает покрытие 15-ти дворовых проездов. Работа уже началась, а список мы публиковали ранее Ремонт проездов, часть 1
По инициативе депутатов Гордумы на решение этой важной задачи выделено еще 7 млн. рублей. Сейчас мы заключаем контракт, по итогам которого отремонтируем дополнительно 8 поездов:
вдоль дома № 3 по ул. 23 Гвардейской Дивизии
в районе дома № 11 по ул. Тимме
вдоль дома № 4 по ул. Садовой
в районе дома № 29 по пр. Ч.-Лучинского
вдоль дома № 26, корп.1 по ул. Стрелковой
в районе дома № 4 по ул. Стрелковой
в районе домов с №№ 19, 19, корп. 1 по ул. Прокопия Галушина
в районе домов №№ 5,7 по ул. Авиационной.
По областной программе «Комфортное Поморье» до конца лета заменим дорожное покрытие дворового проезда по ул. Почтовый тракт, 30: проект «Дорога перемен» предложили активные жители этой девятиэтажки.
Программа ремонта проездов в жилых кварталах реализуется четвертый год подряд. В нормальное состояние уже приведено 90 проездов, а по итогам нынешнего сезона эта цифра станет больше 100!