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В Архангельске начался большой дорожный ремонт

Цели и список объектов первой очереди анонсировал глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Подрядчик приступил к ремонту дворовых проездов. Для этапа фрезерования и подготовки дождь не помеха, а укладка асфальта будет проводиться при хороших погодных условиях.

 Компания «Автодороги» в этом году занимается не только дорогами по президентскому нацпроекту БКД, но и восстанавливает покрытие 15-ти дворовых проездов. Работа уже началась, а список мы публиковали ранее Ремонт проездов, часть 1

 По инициативе депутатов Гордумы на решение этой важной задачи выделено еще 7 млн. рублей. Сейчас мы заключаем контракт, по итогам которого отремонтируем дополнительно 8 поездов:

 вдоль дома № 3 по ул. 23 Гвардейской Дивизии
 в районе дома № 11 по ул. Тимме
 вдоль дома № 4 по ул. Садовой
 в районе дома № 29 по пр. Ч.-Лучинского
 вдоль дома № 26, корп.1 по ул. Стрелковой
 в районе дома № 4 по ул. Стрелковой
 в районе домов с №№ 19, 19, корп. 1 по ул. Прокопия Галушина
 в районе домов №№ 5,7 по ул. Авиационной.

 По областной программе «Комфортное Поморье» до конца лета заменим дорожное покрытие дворового проезда по ул. Почтовый тракт, 30: проект «Дорога перемен» предложили активные жители этой девятиэтажки.

 Программа ремонта проездов в жилых кварталах реализуется четвертый год подряд. В нормальное состояние уже приведено 90 проездов, а по итогам нынешнего сезона эта цифра станет больше 100!

09 июль 13:20 | : Политика / Экономика

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