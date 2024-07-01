"Комфортное Поморье" облагораживает крыльцо архангельского ЗАГСа

Это один из ключевых объектов проекта «Комфортное Поморье» стоимостью 9,2 млн рублей.

Учитывая, что это самый дорогостоящий объект в рамках проекта «Комфортное Поморье», его стоимость 9,2 млн рублей, то уже с первых дней контроль за ходом работ ведут представители общественности, администрации Ломоносовского округа, представители партии «Единая Россия» - депутаты областного Собрания и Архангельской городской Думы.

Сегодня рабочие уже демонтируют плиты, идет закупка необходимых материалов. По словам представителя подрядной организации, на место старых тротуарных плит придут – керамогранитные, на прилегающей территории уложат брусчатку. Рядом установят скамейки с чугунными боковинами и урны из этой же серии, а территорию осветят красивыми светильниками.

«За этот объект в прошлом году, благодаря усилиям инициативной группы жителей дома на улице Воскресенской 110, проголосовало 1200 жителей города», – говорит председатель комитета областного Собрания по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Заря (фракция «Единая Россия»). – «ЗАГС находится на первом этаже жилого дома, а крыльцо это часть общедомового имущества. Учитывая, что сумма на его восстановление была внушительной, то ни жильцы, ни учреждение не могли сами решить проблему. Проект «Комфортное Поморье» дал возможность найти решение в этой ситуации».

Новое крыльцо по замыслу горожан должно стать украшением свадебных фотографий.

Работы планируется завершить в октябре 2024 года.