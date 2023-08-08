"Комфортное Поморье" вышло в прямой эфир

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся прямой эфир по реализации проекта «Комфортное Поморье».

Жители Октябрьского округа смогут облагородить свои дворы, сделать ремонт детских спортивных площадок. Также, что немаловажно, - обеспечить по-настоящему комфортный доступ к объектам культурной значимости. Благодаря проекту «Комфортное Поморье» северяне смогут воплотить практически все свои идеи по благоустройству.



«Я общался с жителями округа, спрашивал их пожелания - они самые простые. Люди хотят видеть свои дворы безопасными. Это касается тротуаров, подъездных путей, парковок. Есть пожелания по детским, спортивным площадкам. Люди старшего поколения хотят видеть скамейки и, конечно же, есть запрос на хорошее освещение дворов», - рассказал член общественного совета Октябрьского округа Александр Кузнецов.



Одна из самых актуальных тем – снос детских площадок. В Октябрьском округе в 2022 году было демонтировано 25 площадок. Еще 11 уберут в этом году. Тема вызвала широкий резонанс среди жителей. Алексей Калинин дал пояснение ситуации.

«В 2018 году вступило в силу постановление, в котором говорится о том, что детские площадки подлежат демонтажу, после десяти лет пользования, независимо от их технического состояния. Сейчас мы заключили два муниципальных контракта по ул. Гайдара д.44 и по ул. Ломоносова д.220 по их благоустройству.

Хочу отметить, что сейчас у жителей есть возможность в рамках проекта «Комфортное Поморье устроить свою детскую площадку. Все в руках у северян, каждый может представить свою концепцию», - отметил глава Октябрьского округа Алексей Калинин.

В ходе прямого эфира была затронута тема реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности. Спикеры рассказали, что жители Октябрьского принимают активное участие в голосовании. 110 территорий в регионе сейчас реконструируются в рамках программы.



«Если подрядчики не подведут, то к первому сентября Архангельск получит десять территорий с совершенно новым обликом. Что приятно удивляет, жители активно голосовали во всех округах. Ведутся работы в парке у Майской горки, а также на пляже Сульфата. Можно сказать, охвачены все округа. Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» действительно работает в Архангельске, мы видим, что жители замечают результаты и проявляют не безразличие в этом вопросе», - рассказал Александр Кузнецов.

Напомним, инициатором проекта «Комфортное Поморье» является Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. На воплощение проектов северян из местного бюджета в 2024 году будет выделено 270 миллионов рублей, в 2025 – 500 миллионов рублей. Заявки принимаются от инициативных групп жителей каждого дома, группа должна включать не менее десяти человек.