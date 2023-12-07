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Колонна с гуманитарной помощью от Архангельска прибыла в ЛНР

3 марта первые машины с гуманитарным грузом, отправленные из Архангельска Губернаторским центром «Вместе мы сильнее» прибыли в Луганск.

 Путь в почти 2,5 тыс. км от столицы Поморья до столицы Луганской народной республики занял три дня. Все машины успешно прибыли по месту назначения.

 - Добрались нормально. В Луганске разгружаем часть груза, которая была запланирована для доставки в ЛНР, затем следуем по маршруту, - отметил куратор приоритетных проектов Губернаторского центра Николай Шапов.

 Маршрут колонны на этот раз пролегает через все четыре региона, вошедших в состав России — Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

 Всего волонтеры доставят 15 автомобилей, 2 лодки и множество других грузов: от оптических средств, до маскировочных сетей.

 Весь груз координирует Губернаторский центр «Вместе мы сильнее». В отправке приняли участие более 22 организаций, которые помогают участникам СВО и их семьям.

 

04 март 10:30 | : Политика

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