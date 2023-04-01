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"Добрались нормально". Новости архангельской культурной миссии из Луганска

Группа волонтеров из столицы Поморья приехала в столицу ЛНР – город Луганск.

 Поездка организована при поддержке Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», Регионального отделения партии «Единая Россия», Центра «Патриот», САФУ им. М. В. Ломоносова, Архангельского областного Собрания. Главные информационные партнеры миссии – газета «Архангельск – город воинской славы и ГТРК «Поморье». В составе делегации артисты, которые накануне Дня Победы дадут концерты в госпиталях для раненных бойцов, а также в детских домах Донецка и Луганска. 

 - Добрались нормально, поезда шли как часы – минута в минуту. Прибыли в Каменск-Шахтинский, переночевали и потом на автобусе отправились в Луганск, на пропускном пункте прошли досмотр и без проблем доехали до места. Разгрузили первую машину с гуманитарным грузом, вторая поедет на Донецк. Уже завтра приступаем к выполнению главной части нашей программы – будем выступать с концертами в госпиталях и детских домах. Также планируем встретится с нашими бойцами, - рассказал глава делегации, руководитель Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов. 

 Три дня миссия будет работать в Луганске, а затем отправится в Донецк. Возвращение в Архангельск запланировано на 8 мая.


30 апрель 08:52 | : Будни

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