Волонтеры Поморья дали первомайский концерт в Луганске

Гуманитарная миссия, организованная при поддержке Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» третий день работает на Донбассе.

Помимо выступлений в социальных учреждениях члены миссии помогают в доставке разнообразной гуманитарной помощи. Об организации концертов наша делегация договорилась с местными властями. Детали обсудили на встрече министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров и руководитель Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее!» Максим Арбузов.

- Мы бы очень хотели, чтобы накануне Дня Победы наши артисты порадовали жителей Луганска своими выступлениями, - сказал Максим Арбузов.

- У нас как раз проходит общегородской фестиваль фронтовой песни, поэтому ваши ребята смогут принять в нем участие, - сообщил Дмитрий Сидоров.

В учреждениях здравоохранения Луганска сейчас карантин. Поэтому первый концерт состоялся в общежитии Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Патриотические песни прозвучали в исполнении артистов из Столицы Поморья Алексея Карпова и Алексея Елфимова. Студенты очень тепло приняли их выступление

В Луганске архангелогородцы встретились сразу с несколькими волонтерскими группами. Причем не только из России. Идейного вдохновителя нашей миссии Владислава Ивановича Жгилева здесь все называют просто – Дед мороз. Новые его знакомые приехали из далекого Вьетнама.

Мы привезли сюда гуманитарную помощь для ваших военных, для детей и жителей Донбасса. Мы сделали свой выбор, и я думаю, что каждый должен сделать правильный шаг, правильный выбор в это время. Вместе – мы сильнее! – сказал член Центрального Правления Общества российско-вьетнамской дружбы Фам Дык Хаи.

А с Виталием Щербининым Владислав Жгилев – старые знакомые...

- Я очень рад, что мы в очередной раз проводим акцию по оказанию гуманитарной помощи Донбассу совместно с северянами. Это очень надежные люди. И нынешний гуманитарный конвой, конечно не последний, мы будем возить грузы постоянно, и помогать нашим бойцам и жителям Донбасса до тех пор пока мы не победим, - рассказал председатель Федерального комитета по борьбе с коррупцией и терроризмом Виталий Щербинин.

- Мы привезли груз для наших бойцов, для жителей Донбасса от жителей Архангельской области, который собирали всем миром. Это продукты питания, это необходимые вещи для госпиталей, белье, гигиенические средства, медикаменты. Приятно, что здесь наши вьетнамские друзья, очень неожиданно было их увидеть. Это действительно доказывает, что вместе мы сильнее, - говорит руководитель Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

Только в рамках нынешней поездки Губернаторский Центр «Вместе мы сильнее!», Федеральный комитет по борьбе с коррупцией и терроризмом, Благотворительный фонд «Идея», Общество российско-вьетнамской дружбы совместными усилиями доставили на Донбасс более 20 тонн гуманитарной помощи. Сегодня первые партии груза, доставленного нашими волонтерами в Луганск, начали развозить в социальные учреждения столицы ЛНР. А одна из машин совсем скоро отправится в Лисичанск – к линии фронта.



