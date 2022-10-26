Архангельск переходит на новое качество общественного транспорта

В администрации города заместитель главы Архангельска Игорь Арсентьев и заместитель министра транспорта региона Андрей Голубев встретились с директором компании «РИКО» Валерием Старшиновым. Эта компания будет обеспечивать работу автобусов с 1 января 2023 года.
Большая часть автобусов сейчас изготавливается в Минске на заводе «МАЗ», а еще порядка 50-ти – в г. Набережные Челны.
- Директор компании-перевозчика подробно рассказал о стадии производства транспортных средств. Первая партия автобусов прибудет в Архангельск до 10 декабря. Компания уже арендовала производственную базу на Окружном шоссе и начинает работу по набору персонала. В приоритете – трудоустройство местных специалистов, - сообщил по итогам совещания заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Игорь Арсентьев.
Все новые автобусы будут работать на метане. Строительство первой в городе большой газомоторной станции находится в высокой степени готовности, что позволит в ближайшее время получить документы на ввод в эксплуатацию. Перевод автобусов на газ позволит в 5 раз сократить их вредные выбросы.