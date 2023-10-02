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Игорь Арсентьев разъяснил северодвинцам резон транспортной реформы

Приход в город корабелов московской транспортной компании «Рико», имеющей нарекания по своей работе в Архангельске, вызвал большой шум среди жителей.

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев разъяснил стратегию данного решения:

- Обновленный формат автобусного сообщения должен улучшить транспортное обслуживание в Северодвинске. Сегодня с депутатами городского совета обсудили реализацию транспортной реформы с 1 июля 2024 года.

 Проблематика автобусного сообщения в городе на данный момент серьезная. Количество негативных обращений от жителей за три года возросло практически в 10 раз. В 2020 году горожане пожаловались на автобусное сообщение 148 раз, за 11 месяцев 2023 года уже поступило 1008 обращений.

 На сегодняшний день завершены конкурсы на осуществление регулярных перевозок - победителем стало ООО Транспортная компания «Рико». Основные требования к перевозчику:
- не менее 105 автобусов на маршрутах;
- автобусы на природном газе;
- автобусы должны быть оборудованы для перевозки маломобильных граждан;
-автобусы должны иметь систему видеонаблюдения в салоне, валидаторы, аудио-информаторы, кондиционер, отопитель;
- форма для экипажей и оформление автобусов в едином стиле.

 При подготовке конкурсов учтены обращения жителей и депутатов. Так, количество автобусов на маршрутах № 15 и 22 увеличено, а также продлен режим работы на маршрутах № 17 и 22, возобновлена работа маршрута № 18 по субботам в зимний период, добавлено количество машин и рейсов на пригородных маршрутах № 101 и 104 в летний период.

 Все автобусы должны быть подключены к единой региональной системе навигации, что даст возможность отслеживания городских маршрутов через мобильное приложение «Архангельская область. Транспорт».

Все вопросы о транспортной реформе мы сможем обсудить с вами завтра, 24 ноября, во время прямого эфира, который начнётся в 19:00.

23 ноябрь 12:25 | : Политика

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