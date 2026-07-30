Житель Северодвинска пытался подкупить честного терапевта

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично).

Расследованием установлено, что 24 апреля 2026 года, обвиняемый, находясь в помещении ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи», расположенном в д. 49 по пр. Морскому в г. Северодвинске решил дать взятку врачу-терапевту указанного медицинского учреждения за совершение последним действий, входящих в его полномочия.

Желая получить рецепт на лекарственный препарат без проведения медицинского осмотра, опасаясь, что по результатам предстоящего осмотра врач не усмотрит оснований для его назначения, злоумышленник просунул под дверь кабинета в качестве взятки денежные средства в сумме 15 000 руб.

Обвиняемый рассчитывал, что врач в своем кабинете непосредственно перед его приемом обнаружит данные денежные средства и обратит их в свое распоряжение в качестве незаконного личного вознаграждения, однако преступные действия мужчина не довел до конца по не зависящим от него обстоятельства, так как врач денежные средства не принял и сообщил о даче взятки руководству медицинского учреждения.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал, ему избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.