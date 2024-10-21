В Северодвинске покатушки подростков на багажнике авто закончились трагедией

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя города Северодвинска, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследованием установлено, что в ночное время 27.07.2024 обвиняемый, управляя автомобилем «ВАЗ 21104», двигаясь у дома № 72 по проспекту Морской в городе Северодвинске, в нарушение Правил дорожного движения, допустил перевозку вне салона двух несовершеннолетних подростков, которые во время движения находились на крышке багажника автомобиля удерживаясь за неё.

В результате один из подростков упал на проезжую часть, получив повреждения, от которых 12.08.2024 он скончался в ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница».

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении признал полностью, ему избрана мера пресечения подписке о невыезде и надлежащем поведении, в счет частичной компенсации морального вреда, заявленного матерью погибшего в размере 1 млн рублей, им переданы денежные средства в сумме 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.