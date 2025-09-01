Вверх
Архангелогородец пытался получить водительские права левым образом

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого в покушении на дачу взятки в значительном размере за заведомо незаконные действия (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), а также в покушении на приобретение в целях использования заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.327 УК РФ).

Обвиняемый в период с 19.04.2025 до 03.07.2025, желая незаконно получить водительское удостоверение без фактического прохождения медицинского освидетельствования и сдачи теоретической и практической частей экзамена по вождению, договорился с неустановленным лицом в мессенджере, которое через должностных лиц медицинского учреждения и  Госавтоинспекции посредством передачи им взятки, якобы обеспечит получение  водительского удостоверения.

После чего обвиняемый перевел неустановленному лицу денежные средства на оплату госпошлины за выдачу водительского удостоверения, а также  сумму в качестве взятки для должностных лиц медицинского учреждения и Госавтоинспекции, всего 43 тыс. рублей. 

Однако свой преступный умысел на дачу взятки обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку неустановленное лицо, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, обмануло его, совершив хищение денежных средств.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал. После вручения ему копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

09 октябрь 09:19 | : Происшествия

