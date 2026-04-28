В НАО превалируют преступления небольшой тяжести

В первом полугодии 2026 г. в Ненецком автономном округе зарегистрировано 269 преступлений, что на 19,2 % меньше (-64), чем в первом полугодии 2025 г. (333).

В структуре преступности 47,5 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с первым полугодием 2025 г. снизилось со 149 до 128, или на 14,1 %, что связано с уменьшением количества зарегистрированных краж, преступлений, связанных с неуплатой алиментов на содержание несовершеннолетних детей, фактов неправомерного доступа к компьютерной информации.

Преступления средней тяжести составляют 23,4 % от числа зарегистрированных (-21,2 % к прошлому году). Снижение уровня регистрации по этой категории связано с сокращением количества зарегистрированных краж и мошенничеств.

Удельный вес тяжких преступлений в общей массе преступности составляет 23,7 %, к уровню аналогичного периода 2025 г. их количество снизилось на 9,8 % вследствие сокращения числа квалифицированных краж и мошенничеств.

Количество особо тяжких преступлений сократилось на 57,6 %, на их долю приходится 14 деяний или 5,2 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств. Снижение числа преступлений этой категории произошло за счет уменьшения количества зарегистрированных фактов незаконного сбыта наркотических средств – с 21 до 13.

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 34 преступления, среди которых убийств и покушений на них не зафиксировано (годом ранее – 4 убийства). Выявлено 3 умышленных деяния, повлекших тяжкий вред здоровью, что на 1 деяние больше, чем в первом полугодии 2025 г.

Не изменилось число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (6) и с угрозами убийством и причинения вреда здоровью (в текущем году – 5, годом ранее – 4), количество преступлений, связанных с причинением легкого вреда здоровью, сократилось с 16 до 10.

Отмечается рост преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 4 до 7). В текущем году зарегистрировано 1 преступление по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), повлекшее смерть человека, годом ранее таких преступлений не установлено.

Сократилось число краж (с 55 до 19). Не зарегистрировано грабежей (как и годом ранее), а также разбоев (первое полугодие 2025 г. – 1).

Количество мошенничеств по сравнению с первым полугодием 2025 г. снизилось на 10,8 % и составило 66 против 74, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, также сократилось (с 73 до 57).

В целом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в первом полугодии 2026 г. в округе сократилось на 9,5 % (со 148 до 134), в основном за счет снижения краж, совершенных дистанционным способом (на 55,6 %).

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в первом полугодии 2026 г. составила 25,9 (27,2) млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, – 4,8 млн. руб. По оконченным производством уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возмещен ущерб в сумме 371 тыс. руб., добровольно погашен ущерб на сумму 154 тыс. руб. Правоохранительными органами изъято имущество стоимостью 1,0 млн. руб., в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью 534 тыс. руб.

Раскрываемость преступлений составила 55,6 %, годом ранее этот показатель составлял 51,7 %. Остались нераскрытыми 134 преступления, в том числе 45 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершено 31 преступление (-16,2 %), на улицах – 28 (-9,7 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, увеличилось на 6,3 % (с 64 до 68). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 7,6 % (с 79 до 73), совершенных несовершеннолетними – выросло на 83,3 % (с 6 до 11). Групповая преступность снизилась на 50,0 %, с 26 до 13 преступлений.

Всего выявлено 148 (152) лиц, совершивших преступления, из них 30 (33) женщин, 7 (7) несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 41,9 % (50,0 %) лиц, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 39,2 % (37,5 %) лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 64 (72) гражданина, из них 26 (35) ранее были судимы.

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за первое полугодие 2026 г. на территории Ненецкого автономного округа размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.

(фото с https://belta.by)