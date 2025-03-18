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Преступность в НАО в I квартале 2025 года сократилась почти в половину

В I квартале 2025 г. в Ненецком автономном округе зарегистрировано 144 преступления, что на 42,4 % меньше (- 106), чем в аналогичном периоде 2024 года (250). 

В структуре преступности более половины составляют преступления небольшой тяжести (54,2 %), их число по сравнению с январем-мартом 2024 года сократилось на 40,5 %, в основном за счет сокращения количества выявленных преступлений, квалифицированных по статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации). 

На долю особо тяжких преступлений приходится 11 деяний или 7,6 % от общего числа зарегистрированных уголовно-наказуемых посягательств, более половины из них (7) связаны с незаконным оборотом наркотиков. 

В январе-марте 2025 г. на территории округа совершено 31 преступление средней тяжести против 66 годом ранее (-53,0 %), это 21,5 % от всех зарегистрированных в округе преступлений. Тяжкие преступления составляют 16,7 % от общего числа зарегистрированных преступных посягательств, в абсолютных цифрах это 24 деяния против 50 годом ранее (-52,0 %). 

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 21 преступление. Основную массу таких преступлений составляют факты умышленного причинения средней тяжести (3) и легкого (8) вреда здоровью. На территории автономного округа также зарегистрировано 2 убийства и 1 случай причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Значительная часть преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего, на территории Ненецкого автономного округа совершена в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссор и иных конфликтов.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 41 до 24), в том числе совершенных дистанционным способом (с 15 до 5), грабежей (с 1 до 0), умышленного уничтожения чужого имущества (с 3 до 2).

 Количество мошенничеств по сравнению с I кварталом 2024 г. сократилось на 35,1 % – всего зарегистрировано 24 таких преступления против 37 годом ранее, при этом число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, также сократилось на 27,3 % – с 33 до 24. 

Всего в январе-марте 2025 г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершенно 54 преступления, по сравнению с 2024 г. их число сократилось наполовину. Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 12,8 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, – 3,6 млн. руб.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 4 до 2). С 2 до 0 снизилось количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Раскрываемость преступлений составила 41,6 %, годом ранее этот показатель составлял 52,4 %. Остались нераскрытыми 94 преступления, в том числе 17 тяжких.

Всего выявлено 68 лиц, совершивших преступления, из них 11 женщин, 3 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 39,7 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 42,6 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 29 граждан, из них 12 ранее были судимы. 

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за январь-март 2025 г. на территории Ненецкого автономного округа размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29

23 апрель 11:11 | : Происшествия

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