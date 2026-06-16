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Архангельск. Преступность растет

В первом полугодии 2026 г. в Архангельской области зарегистрировано 6 835 преступлений, что на 0,9 % больше (+62), чем в первом полугодии 2025 г. (6 897). 

Снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Вельском (-19,7 %), Верхнетоемском (-2,2 %), Каргопольском (-5,1 %), Коношском (-10,4 %), Котласском (-13,5 %), Красноборском (-2,9 %), Ленском (-18,6 %), Лешуконском (-32,0 %), Мезенском (-17,2 %), Няндомском (-1,3 %), Пинежском (-21,7 %), Приморском (-15,6 %), Устьянском (-23,2 %), Холмогорском (-20,7 %) районах, городах Северодвинске (-0,9 %), Коряжме (-19,5 %), Новодвинске (-1,5 %). Рост преступности зафиксирован в Вилегодском (+7,7 %), Виноградовском (+25,4 %), Онежском (+7,0 %), Плесецком (+3,1 %), Шенкурском (+59,0 %) районах, ЗАТО г. Мирный (+5,8 %). 

В г. Архангельске число преступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 14,0 %, что в основном обусловлено увеличением количества зарегистрированных мошенничеств (+22,7 %) и краж, совершенных в магазинах (+38,1 %). 

В структуре преступности 58,3 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с первым полугодием 2025 г. выросло с 3503 до 3984, или на 13,7 %, что связано с ростом числа краж и мошенничеств.

Преступления средней тяжести составляют 16,9 % от числа зарегистрированных (-8,0 % к прошлому году). Снижение уровня регистрации по этой категории связано с сокращением количества зарегистрированных мошенничеств. 

Удельный вес тяжких преступлений в общей массе преступности составляет 20,7 %, к уровню аналогичного периода 2025 г. их количество снизилось на 8,4 % вследствие сокращения числа квалифицированных краж и мошенничеств.

Количество особо тяжких преступлений сократилось на 36,1 %, на их долю приходится 344 деяния или 5,0 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств. Снижение числа преступлений этой категории произошло за счет уменьшения количества зарегистрированных фактов незаконного сбыта наркотических средств – с 420 до 198, или на 52,9 %. 

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 622 преступления, из них 30 убийств и покушений на них (-14,3 % по сравнению с первым полугодием 2025 г.) и 46 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (+24,3 %). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (со 128 до 120) и легкого вреда здоровью (со 130 до 111), угроз убийством и причинения вреда здоровью (со 123 до 116). 

Отмечается рост преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (со 153 до 160). Количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, напротив, сократилось (с 55 до 46), число таких преступлений, сопряженных со смертельным исходом, выросло с 15 до 16. В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 5 человек. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в городах Архангельске (7) и Северодвинске (10).

Наблюдается увеличение числа краж (с 1467 до 1701), угонов автотранспорта (с 43 до 45), фактов умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (с 35 до 103). Сократилось количество грабежей – на 7,9 % (со 114 до 105), а также разбоев – на 30,0 % (с 10 до 3).

Количество мошенничеств по сравнению с первым полугодием 2025 г. выросло на 4,6 % и составило 1694 против 1619, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, фактически осталось на том же уровне (в первом полугодии 2026 г. зарегистрировано 1502 указанных преступления, годом ранее – 1487). 

В целом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в первом полугодии 2026 г. в области сократилось на 13,3 % (с 2761 до 2393), в основном за счет снижения краж, совершенных дистанционным способом (на 23,6 %), и фактов сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет (на 57,0 %). 

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в первом полугодии 2026 г. составила 535,3 (559,9) млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Северодвинске по факту мошенничества, – 13,3 млн. руб. По оконченным производством уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возмещен ущерб в сумме 18,0 млн. руб. Правоохранительными органами в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью 101,3 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 58,5 %, годом ранее этот показатель составлял 58,2 %. Остались нераскрытыми 2339 преступлений, в том числе 848 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 1674 преступления (+19,1 %, рост за счет краж, совершенных в магазинах), на улицах – 578 (-4,9 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 14,5 % (с 926 до 792). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 16,0 % (с 2335 до 1956), совершенных несовершеннолетними – на 3,8 % (со 131 до 126). Групповая преступность снизилась на 43,5 %, с 439 до 249 преступлений. 

Всего выявлено 2633 (2855) лица, совершивших преступления, из них 612 (587) женщин, 100 (106) несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 54,8 % (56,2 %) лиц, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 27,5 % (28,9 %) лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 1545 (1767) граждан, из них 858 (1002) ранее были судимы. 

Прокуратурой области и автономного округа принимаются меры по обеспечению полноты регистрации преступлений, лиц, их совершивших, потерпевших, данных о причиненном и возмещенном ущербе и о движении уголовных дел. В первом полугодии 2026 г. по мерам прокурорского реагирования на учете восстановлено 640 (493) преступлений, ранее укрытых от учета, пресечено 1662 (1263) факта искажения государственной статистической отчетности о преступности, а также о работе по расследованию уголовных дел. 

В целях профилактики преступности и повышения уровня правовой просвещенности граждан прокуратурой области и автономного округа в первом полугодии 2026 г. проведено 2940 (2523) мероприятий, в том числе 855 (810) в форме лекций, бесед и иных выступлений, 1997 (1667) в форме тематических публикаций в СМИ. 

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за первое полугодие 2026 г. на территории Архангельской области размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.

(фото с https://www.nippon.com

23 июль 15:41 | : Происшествия

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