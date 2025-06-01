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Преступность в Архангельской области пошла на убыль

В первом полугодии 2025 г. в Архангельской области зарегистрировано 6773 преступления, что на 22,1 % меньше (-1916), чем в аналогичном периоде 2024 года (8689). Снижение этого значения отмечено практически во всех городах и районах области. 

Более чем наполовину наполовину показатель регистрируемой преступности сократился в Верхнетоемском районе (-55,4 %), существенное снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается также в Красноборском (-47,4 %), Онежском (-40,9 %), Холмогорском (-41,4 %), Шенкурском (-41,8 %) районах; в Приморском районе это количество почти не изменилось (-0,1 %). В г. Архангельске число преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 16,9 %, в г. Северодвинске – на 25,6 %.  

В структуре преступности 51,7 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с первым полугодием 2024 г. сократилось с 4730 до 5303, или на 25,9 %. 

Количество особо тяжких преступлений выросло на 24 %, на их долю приходится 538 деяний или 7,9 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (78,1 %). Преступления средней тяжести составляют 17,5 % от числа зарегистрированных (-30,5 % к аналогичному периоду 2024 г.), тяжкие – 22,8 % (снижение на 15 %). 

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 674 преступления, из них 35 убийств и покушений на них (-7,9 % по сравнению с первым полугодием 2024 г.) и 37 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (-63,0). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Выросло число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (со 119 до 128) и легкого вреда здоровью (со 115 до 130), количество угроз убийством и причинения вреда здоровью (со 101 до 123). Число побоев снизилось с 21 до 16 случаев.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 177 до 153), а также количества общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (с 67 до 55), в том числе со смертельным исходом (с 23 до 15). В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 3 человека. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в городах Архангельске (15) и Северодвинске (11), в Приморском (5), Холмогорском (5) и Котласском (5) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 1919 до 1467), в том числе совершенных дистанционным способом (с 520 до 437), разбоев (с 6 до 4), вымогательства (с 47 до 39), умышленного уничтожения чужого имущества (со 47 до 35), угона автотранспорта (со 48 до 43), грабежей (со 116 до 114).

Количество мошенничеств по сравнению с 2024 г. сократилось на     11% и составило 1619 единицу против 1820, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 7,8 % – с 1612 до 1487. 

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилась – с 675,4  млн руб. в первом полугодии 2024 г. до 559,9 млн руб. в текущем году. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Коряжма по факту мошенничества, – 15,4 млн руб.

Раскрываемость преступлений составила 58,2 %, годом ранее этот показатель составлял 52,6 %. Остались нераскрытыми 2513 преступлений, в том числе 995 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 1406 преступлений (-9,3 %), на улицах – 608 преступления (-11,4 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 16,7 % (с 1111 до 926). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 19,7 % (с 2900 до 2329). Преступность несовершеннолетних возросла – всего подростками совершено 131 преступление против 123 годом ранее (+6,5 %). Групповая преступность снизилась – на 5,6 %, с 463 до 439 преступлений. 

Всего выявлено 2855 лиц, совершивших преступления, из них 587 женщин, 106 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 56,2 % лиц, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 28,4 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 1767 граждан, из них 1002 ранее были судимы. 

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за первое полугодие 2025 г. на территории Архангельской области размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.

18 июль 11:51 | : Происшествия

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