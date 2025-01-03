Растет, зараза. Прокуратура доложилась о состоянии преступности в НАО

В 2024 г. в Ненецком автономном округе зарегистрировано 877 преступлений, что на 7,5 % больше (+ 61), чем в 2023 г. (816).

В структуре преступности более половины составляют преступления небольшой тяжести (53,7 %), их число по сравнению с 2023 г. возросло на 31,0 %, в основном за счет увеличения количества выявленных преступлений, квалифицированных по статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации).

На долю особо тяжких преступлений приходится 42 деяния или 4,8 % от общего числа зарегистрированных уголовно-наказуемых посягательств, почти три четверти из них (30) связаны с незаконным оборотом наркотиков.

В 2024 г. на территории округа совершено 197 преступлений средней тяжести против 241 годом ранее (-18,3 %), это 22,5 % от всех зарегистрированных в округе преступлений. Тяжкие преступления составляют 19,0 % от общего числа зарегистрированных преступных посягательств, в абсолютных цифрах это 167 деяний против 191 годом ранее (-12,6 %).

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 104 преступления. Основную массу таких преступлений составляют факты умышленного причинения средней тяжести (13) и легкого (38) вреда здоровью, а также нанесения побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию или судимым за аналогичные действия (15). На территории автономного округа также зарегистрировано 3 убийства и 11 случаев причинения тяжкого вреда здоровью (без наступления последствий в виде смерти потерпевшего). Значительная часть преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего, на территории Ненецкого автономного округа совершена в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссор и иных конфликтов, при этом почти во всех случаях причинение тяжкого вреда здоровью сопровождалось применением предметов, используемых в качестве оружия (ножей, обрезков металлических труб).

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (со 175 до 120), в том числе совершенных дистанционным способом (с 73 до 44), грабежей (с 6 до 1), умышленного уничтожения чужого имущества (с 17 до 12).

Количество мошенничеств по сравнению с 2023 г. сократилось на 15,5 % – всего зарегистрировано 153 таких преступления против 181 годом ранее, при этом число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по сравнению с 2023 г. почти не изменилось: в 2024 г. совершено 144 таких преступления, в 2023 г. – 140.

Всего за 2024 г. с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации совершенно 451 преступление, рост составил 118 единицу или 64,1 %. Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составила 119 млн. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, – 34 млн. руб.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 27 до 13). С 4 до 3 снизилось количество общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, при этом в 2024 г. в одном случае потерпевший погиб.

Раскрываемость преступлений составила 44,4 %, годом ранее этот показатель составлял 56,7 %. Остались нераскрытыми 455 преступлений, в том числе 111 тяжких и особо тяжких.

Всего выявлено 331 лицо, совершившее преступления, из них 76 женщин, 13 несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 51,7 % лиц, совершили преступления в состоянии опьянения 47,4 % лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 193 гражданина, из них 108 ранее были судимы.