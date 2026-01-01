Преступность в Архангельской области в деталях

В 2025 г. в Архангельской области зарегистрировано 13 783 преступления, что на 17,1 % меньше (-2841), чем в 2024 году (16 624). Снижение этого значения отмечено во всех городах и районах области.

Почти наполовину показатель регистрируемой преступности сократился в Верхнетоемском (-49,7 %) и Няндомском (-48,8 %) районах, существенное снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается также в Коношском (-39,8 %), Красноборском (-43,0 %), Ленском (-43,4 %), Пинежском (-31,4 %) районах.

В г. Архангельске число преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 11,5 %, в г. Северодвинске – на 15,8 %, что в основном обусловлено снижением количества зарегистрированных преступлений по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В структуре преступности 52,2 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с 2024 г. сократилось с 8948 до 7189, или на 19,7 %, что связано с сокращением числа преступлений по ст. 272 УК РФ.

Преступления средней тяжести составляют 18,2 % от числа зарегистрированных (-16,0 % к прошлому году). Снижение уровня регистрации по этой категории также связано с сокращением количества зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации; кроме того, отмечается снижение уровня преступлений по ст. 158 УК РФ (кража).

Удельный вес тяжких преступлений в общей массе преступности составляет 23,1 %, к уровню 2024 г. их количество снизилось на 10,3 % вследствие сокращения числа тяжких краж и мошенничеств.

Количество особо тяжких преступлений сократилось на 20,7 %, на их долю приходится 910 деяний или 6,6 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (74,8 %). Снижение числа преступлений этой категории произошло за счет сокращения количества зарегистрированных фактов незаконного сбыта наркотических средств – с 920 до 681 или на 26,0 %.

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 1156 преступлений, из них 58 убийств и покушений на них (-26,6 % по сравнению с 2024 г.) и 85 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (-44,1 %). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (с 254 до 214) и легкого вреда здоровью (с 232 до 212), количество побоев возросло (с 32 до 40). Число угроз убийством и причинения вреда здоровью практически не изменилось: если в 2024 г. таких деяний зарегистрировано 209, то в 2025 г. их количество составило 211 случаев.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 362 до 278), а также количества общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (со 140 до 86), в том числе со смертельным исходом (с 42 до 24). В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в городах Архангельске (20) и Северодвинске (17), в Вельском (10), Приморском (7), Котласском (9) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 3864 до 3385), в том числе совершенных дистанционным способом (с 1030 до 825), разбоев (с 31 до 18), вымогательства (с 86 до 82), угонов автотранспорта (со 110 до 94). Количество грабежей увеличилось на 11,8 % (с 221 до 247).

Количество мошенничеств по сравнению с 2024 г. выросло на 1,4 % и составило 3513 единиц против 3465, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, также возросло на 4,3 % – с 3114 до 3249, за счет увеличения числа таких преступлений в г. Архангельске.

В целом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в 2025 г. в области сократилось на 25,8 % (с 7614 до 5650), в основном за счет снижения краж, совершенных дистанционным способом (на 19,1 %), и фактов неправомерного доступа к компьютерной информации (на 78,7 %).

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2025 г., как и годом ранее, составила 1,4 млрд. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Северодвинске по факту мошенничества, – 67,0 млн. руб. По оконченным производством уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возмещен ущерб в сумме 13,9 млн. руб. Правоохранительными органами в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью 15,0 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 50,4 %, годом ранее этот показатель составлял 49,8 %. Остались нераскрытыми 6567 преступлений, в том числе 2195 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 3159 преступлений (-0,8 %), на улицах – 1270 преступления (-16,3 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 20,2 % (с 2090 до 1666). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 23,3 % (с 5709 до 4380), совершенных несовершеннолетними – на 19,1 % (с 335 до 271). Групповая преступность снизилась на 20,9 %, с 1055 до 835 преступлений.

Всего выявлено 5300 (6489) лиц, совершивших преступления, из них 1156 (1204) женщин, 224 (261) несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 56,8 % (61,0 %) лиц, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 27,3 % (30,0 %) лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 3313 (4262) граждан, из них 1836 (2468) ранее были судимы.

Прокуратурой области и автономного округа принимаются меры по обеспечению полноты регистрации преступлений, лиц, их совершивших, потерпевших, данных о причиненном и возмещенном ущербе и о движении уголовных дел. В 2025 г. по мерам прокурорского реагирования на учете восстановлено 1084 (891) преступления, ранее укрытых от учета, пресечено 3114 (3507) фактов искажения государственной статистической отчетности о преступности, а также о работе по расследованию уголовных дел. За допущенные нарушения в сфере уголовно-правовой статистики к дисциплинарной ответственности привлечено 356 (356) сотрудников правоохранительных органов, в том числе 131 (96) руководитель.

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за 2025 г. на территории Архангельской области размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.