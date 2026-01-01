Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Преступность в Архангельской области в деталях

В 2025 г. в Архангельской области зарегистрировано 13 783 преступления, что на 17,1 % меньше (-2841), чем в 2024 году (16 624). Снижение этого значения отмечено во всех городах и районах области. 

Почти наполовину показатель регистрируемой преступности сократился в Верхнетоемском (-49,7 %) и Няндомском (-48,8 %) районах, существенное снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается также в Коношском (-39,8 %), Красноборском (-43,0 %), Ленском (-43,4 %), Пинежском (-31,4 %) районах. 

В г. Архангельске число преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 11,5 %, в г. Северодвинске – на 15,8 %, что в основном обусловлено снижением количества зарегистрированных преступлений по   ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). 

В структуре преступности 52,2 % составляют преступления небольшой тяжести, их число в сравнении с 2024 г. сократилось с 8948 до 7189, или на 19,7 %, что связано с сокращением числа преступлений по ст. 272 УК РФ.

Преступления средней тяжести составляют 18,2 % от числа зарегистрированных (-16,0 % к прошлому году). Снижение уровня регистрации по этой категории также связано с сокращением количества зарегистрированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации; кроме того, отмечается снижение уровня преступлений по             ст. 158 УК РФ (кража). 

Удельный вес тяжких преступлений в общей массе преступности составляет 23,1 %, к уровню 2024 г. их количество снизилось на 10,3 % вследствие сокращения числа тяжких краж и мошенничеств.

Количество особо тяжких преступлений сократилось на 20,7 %, на их долю приходится 910 деяний или 6,6 % от общего числа уголовно-наказуемых посягательств, из них основная часть – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (74,8 %). Снижение числа преступлений этой категории произошло за счет сокращения количества зарегистрированных фактов незаконного сбыта наркотических средств – с 920 до 681 или на 26,0 %. 

Против жизни и здоровья граждан зарегистрировано 1156 преступлений, из них 58 убийств и покушений на них (-26,6 % по сравнению с 2024 г.) и 85 умышленных деяний, повлекших тяжкий вред здоровью (-44,1 %). Подавляющее большинство убийств и причинения тяжкого вреда здоровью совершено в результате ссор и бытовых конфликтов с применением колюще-режущих предметов.

Сократилось число деяний, связанных с умышленным причинением средней тяжести (с 254 до 214) и легкого вреда здоровью (с 232 до 212), количество побоев возросло (с 32 до 40). Число угроз убийством и причинения вреда здоровью практически не изменилось: если в 2024 г. таких деяний зарегистрировано 209, то в 2025 г. их количество составило 211 случаев.

Отмечается снижение преступлений, связанных с повторным нарушением правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию (с 362 до 278), а также количества общественно опасных деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (со 140 до 86), в том числе со смертельным исходом (с 42 до 24). В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека. Наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, совершено в городах Архангельске (20) и Северодвинске (17), в Вельском (10), Приморском (7),  Котласском (9) районах.

Наблюдается сокращение числа практически всех видов преступлений против собственности: краж (с 3864 до 3385), в том числе совершенных дистанционным способом (с 1030 до 825), разбоев (с 31 до 18), вымогательства (с 86 до 82),  угонов автотранспорта (со 110 до 94). Количество грабежей увеличилось на 11,8 % (с 221 до 247).

Количество мошенничеств по сравнению с 2024 г. выросло на 1,4 % и составило 3513 единиц против 3465, зарегистрированных годом ранее. Количество таких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, также возросло на      4,3 % – с 3114 до 3249, за счет увеличения числа таких преступлений в              г. Архангельске. 

В целом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в 2025 г. в области сократилось на 25,8 % (с 7614 до 5650), в основном за счет снижения краж, совершенных дистанционным способом (на 19,1 %), и фактов неправомерного доступа к компьютерной информации (на 78,7 %). 

Сумма ущерба, причиненного преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2025 г., как и годом ранее, составила 1,4 млрд. руб. Максимальный ущерб, причиненный преступлениями этой категории, зафиксирован по уголовному делу, возбужденному в г. Северодвинске по факту мошенничества, – 67,0 млн. руб. По оконченным производством уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возмещен ущерб в сумме 13,9 млн. руб. Правоохранительными органами в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью 15,0 млн. руб.

Раскрываемость преступлений составила 50,4 %, годом ранее этот показатель составлял 49,8 %. Остались нераскрытыми 6567 преступлений, в том числе 2195 тяжких и особо тяжких.

В общественных местах совершены 3159 преступлений (-0,8 %), на улицах – 1270 преступления (-16,3 %). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, снизилось на 20,2 % (с 2090 до 1666). Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, сократилось на 23,3 % (с 5709 до 4380), совершенных несовершеннолетними – на 19,1 % (с 335 до 271). Групповая преступность снизилась на 20,9 %, с 1055 до 835 преступлений. 

Всего выявлено 5300 (6489) лиц, совершивших преступления, из них 1156 (1204) женщин, 224 (261) несовершеннолетних. Не имели постоянного источника дохода или являлись безработными 56,8 % (61,0 %) лиц, совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения 27,3 % (30,0 %) лиц. Повторно к уголовной ответственности привлечены 3313 (4262) граждан, из них 1836 (2468) ранее были судимы. 

Прокуратурой области и автономного округа принимаются меры по обеспечению полноты регистрации преступлений, лиц, их совершивших, потерпевших, данных о причиненном и возмещенном ущербе и о движении уголовных дел. В 2025 г. по мерам прокурорского реагирования на учете восстановлено 1084 (891) преступления, ранее укрытых от учета, пресечено 3114 (3507) фактов искажения государственной статистической отчетности о преступности, а также о работе по расследованию уголовных дел. За допущенные нарушения в сфере уголовно-правовой статистики к дисциплинарной ответственности привлечено 356 (356) сотрудников правоохранительных органов, в том числе 131 (96) руководитель.

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений за 2025 г. на территории Архангельской области размещены на официальном сайте прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа http://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29.

                                               

28 январь 11:16 | : Происшествия

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (295)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20