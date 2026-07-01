Убит табуретом. Печальная участь жителя Каргополья

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда, которым трое жителей Каргопольского района признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что в октябре 2025 года в квартире жилого дома на территории г. Каргополя один из виновных в ходе возникшего конфликта нанес несколько ударов по голове потерпевшему, в том числе с использованием табурета, после чего совместно с двумя присоединившимся к нему соучастниками они продолжили избивать мужчину уже на улицах г. Каргополя, преследуя его и нанося ему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. В результате совместных действий осужденных потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых спустя неделю он скончался в больнице.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет до 7 лет 6 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск матери погибшего о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в размер 2,4 млн руб.

Архангельским областным судом приговор приведен в соответствие с требованиями закона в части дополнительного наказания, назначенного двум ранее судимым мужчинам за другие преступления, а по существу в соответствие с позицией прокурора-апеллятора оставлен без изменения.