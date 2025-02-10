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В Архангельске присяжные отказали убийце в снисхождении

Соломбальским районным судом Архангельска на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей житель  областного центра осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Присяжными заседателями признано доказанным, что в один из дней июня 2024 года подсудимый совместно с иным лицом в ходе распития спиртного в коммунальной квартире в Соломбальском округе Архангельска вступили в конфликт со своим знакомым, которому совместно нанесли многочисленные удары руками и ногами по голове, телу и рукам, а иное лицо – также деревянным табуретом и металлическим костылем.

Этими действиями виновного и иного лица потерпевшему причинены телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоровью, которые повлекли по неосторожности наступление его смерти вскоре после окончания драки.

Коллегия присяжных заседателей пришла к единодушному вердикту о виновности подсудимого, указала, что он снисхождения не заслуживает.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

17 март 08:57 | : Происшествия

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