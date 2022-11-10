В Няндоме два уроженца солнечной Армении творили беспредел

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум уроженцам Республики Армения. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).
Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2020 года утром в городе Няндома осужденные из личной неприязни договорились избить местного жителя. Реализуя преступный умысел, они на автомобиле подъехали к потерпевшему, умышленно на него наехав автомобилем, сбив с ног, затем вышли из машины и нанесли ему удары руками, ногами и бейсбольной битой по голове и телу, причинив телесные повреждения, включая тупую закрытую травму головы, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.
14 ноября 2021 года на территории промзоны в городе Няндома один из осужденных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил потерпевшего ножом в живот. Спустя некоторое время между потерпевшим и вторым осужденным также возник конфликт, в ходе которого он нанес не менее трех ударов ножом в область шеи, живота и грудной клетки мужчине. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив. В результате указанных действий его здоровью причинен тяжкий вред.
Она стадии предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали.
Приговором Няндомского районного суда им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- поселении. Приговор суда не вступил в законную силу.