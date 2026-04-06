На улицах Каргополя стоят табуретки, которыми убивают

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными  трех жителей, двое из которых ранее судимы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что подсудимые в конце октября 2025 года на одной из улиц города Каргополя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли более 50 ударов руками и ногами в обуви по голове, шее и туловищу, в том числе один удар табуреткой по голове, местному жителю, который спустя неделю от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Вину в совершении преступления осужденные признали.

Приговором суда подсудимым назначено наказание от 7 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда  с подсудимых в размере 2,4 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 

