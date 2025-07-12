В Плесецком округе расконвоированные зеки забили насмерть мужчину

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 22.04.2025, которым ранее неоднократно судимые житель Плесецкого района и двое осужденных, отбывавших за другие преступления наказание в виде лишения свободы, признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц, в том числе одним из виновных с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Судом установлено, что 30.12.2023 двое осужденных, имеющих право временно покидать территорию исправительной колонии, познакомились с жителем пос. Река Емца, после чего проследовали в квартиру последнего, где в ходе распития спиртных напитков с еще одним мужчиной совместно нанесли многочисленные удары по телу, в том числе голове, то есть в область жизненно важных органов, руками и ногами, а один из злоумышленников также с применением табурета, ножа и вил.

Полученные потерпевшим телесные повреждения, ряд которых расценен как тяжкий вред здоровью, повлекли его смерть на месте преступления. О случившемся двое осужденных сами сообщили сотрудниками исправительной колонии по возвращении в учреждение.

Приговором суда двум виновным, уже отбывавшим наказание за другие преступления, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев и 5 лет 10 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии особого режима. Основному злоумышленнику, инициировавшему конфликт с потерпевшим, определено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Архангельским областным судом приговор от 22.04.2025 изменен по доводам апелляционного представления, уточнен вид рецидива в действиях виновных, в остальном в соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор по существу оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников с доводами о невиновности – без удовлетворения.