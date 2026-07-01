Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморская "валькирия" подожгла своего милого дружка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего).

 По версии следствия, 13 мая 2026 года вечером по месту жительства в поселке Пукса обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта и возникших личных неприязненных отношений облила обезжиривателем одежду 44-летнего сожителя и бросила в него зажжённую спичку. Потерпевший выбежал на улицу и, упав на землю, стал тушить горящую одежду. Обвиняемая также приняла меры к ликвидации  возгорания, после чего они вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. В результате преступления причинен тяжкий вред здоровью мужчины.

 В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


 

28 июль 08:50 | : Происшествия

Главные новости


День ВМФ в истории Архангельска
Слово и дело. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (322)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20