Поморская "валькирия" подожгла своего милого дружка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего).

По версии следствия, 13 мая 2026 года вечером по месту жительства в поселке Пукса обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта и возникших личных неприязненных отношений облила обезжиривателем одежду 44-летнего сожителя и бросила в него зажжённую спичку. Потерпевший выбежал на улицу и, упав на землю, стал тушить горящую одежду. Обвиняемая также приняла меры к ликвидации возгорания, после чего они вызвали сотрудников скорой медицинской помощи. В результате преступления причинен тяжкий вред здоровью мужчины.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



