Архангелогордка переборщила в борьбе с пьянством своего милого дружка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 24 декабря 2023 года вечером по месту жительства на улице Зеньковича в городе Архангельске обвиняемая на почве личных неприязненных отношений к сожителю, возникших в ходе ссоры в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанесла тому не менее 12 ударов руками, ногами и стулом по голове и телу, причинив телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.