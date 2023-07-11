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Жительница Северодвинска дважды ударила приятеля ножом из-за ранней побудки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимой за покушение на убийство 50-летней жительницы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

 Следствием установлено, что 31 июля 2023 года вечером по месту жительства по улице Первомайская в городе Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла два удара ножом по телу 49-летнему знакомому, причинив тяжкий вред его здоровью.  

 В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что уснула после совместного с потерпевшим употребления спиртных напитков. Он ее разбудил, оскорбил, из-за того, что она не хотела просыпаться. В порыве гнева взяла со стола нож и нанесла им несколько ударов по телу сожителя.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 октябрь 08:52 | : Происшествия

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