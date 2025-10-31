Архангелогородка созналась в попытке убить своего милого дружка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 5 октября 2025 года ночью по месту жительства на улице Садовая в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта и возникших личных неприязненных отношений ударила 44-летнего сожителя ножом в живот и руку, причинив тяжкий вред его здоровью, после чего вызвала сотрудников скорой медицинской помощи.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.