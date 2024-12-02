Архангельская валькирия надолго отправила супруга на больничную койку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 22 сентября 2024 года утром по месту жительства в Северном округе областного центра обвиняемая в ходе конфликта из личной неприязни нанесла удар ножом в область бокового отдела груди супругу, причинив тяжкий вред его здоровью.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что после бытового конфликта супруг повел себя агрессивно, поэтому она ударила его ножом. Затем оказала неотложную медицинскую помощь, после чего главу семьи госпитализировали в больницу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.