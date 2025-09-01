Нервная архангелогородка ударила ножом соседа-попрошайку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 54-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 28 июля 2025 года вечером в коммунальной квартире дома на улице Мусинского в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, ударила 40-летнего соседа ножом в живот и бедро, причинив тяжкий вред его здоровью.

В ходе допроса обвиняемая пояснила следователю, что в указанный день находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не помнит произошедших событий. Пострадавший пояснил следователю, что ранее с соседкой происходили конфликты на бытовой почве. В тот день он постучался к ней в квартиру, чтобы одолжить сигареты, а женщина набросилась на него с ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.