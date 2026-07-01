"Жук" из Уфы обманул просто пенсионера из Поморья на 5.5 млн

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный в ходе надзора за расследованием уголовного дела о кибермошенничестве установлено, что с мужчиной по телефону связались неизвестные лица и на протяжении полутора месяцев убеждали его переводить различные суммы под предлогом инвестирования. Всего обманутый пенсионер перевел злоумышленникам свыше 4,7 млн рублей.

Расследованием установлено, что все денежные средства переводились на расчетные счета в различных банковских учреждениях, открытых на имя 22-летнего уроженца г. Уфы, который передал банковские карты злоумышленникам за вознаграждение.

В целях защиты имущественных прав пенсионера прокурором ЗАТО г. Мирный в Советский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан направлено исковое заявление о взыскании с владельца банковских счетов суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу престарелого жителя г. Мирный взыскано свыше 5,5 млн рублей.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

(фото с https://13.rospotrebnadzor.ru)