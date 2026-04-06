Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поселке Талаги два иногородних негодяя пытались обмануть многодетную мать

Приморской межрайонной прокуратурой при изучении материалов дела установлено, что с мая по июнь 2025 года жительница пос. Талаги, являющаяся матерью троих детей, введенная в заблуждение телефонными мошенниками, осуществила перевод денежных средств на банковские счета подставных лиц – дропперов. 

В ходе расследования уголовного дела установлены личности владельцев счетов, на которые поступили денежные средства в сумме 836 тыс. рублей. Ими оказались два жителя Вологодской и Иркутской областей. 

В целях защиты имущественных прав многодетной матери прокурором в Приморский районный суд Архангельской области направлены исковые заявления о взыскании с владельцев банковских счетов суммы неосновательного обогащения.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение судебных решений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

10 июнь 16:59 | : Происшествия

Главные новости


Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (151)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20