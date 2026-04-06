В поселке Талаги два иногородних негодяя пытались обмануть многодетную мать

Приморской межрайонной прокуратурой при изучении материалов дела установлено, что с мая по июнь 2025 года жительница пос. Талаги, являющаяся матерью троих детей, введенная в заблуждение телефонными мошенниками, осуществила перевод денежных средств на банковские счета подставных лиц – дропперов.

В ходе расследования уголовного дела установлены личности владельцев счетов, на которые поступили денежные средства в сумме 836 тыс. рублей. Ими оказались два жителя Вологодской и Иркутской областей.

В целях защиты имущественных прав многодетной матери прокурором в Приморский районный суд Архангельской области направлены исковые заявления о взыскании с владельцев банковских счетов суммы неосновательного обогащения.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение судебных решений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.