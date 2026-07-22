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Башкирский дроппер пытался обмишурить пенсионера из Коряжмы

Прокуратурой города Коряжмы при изучении материалов уголовного дела по факту мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых 69-летним местным жителем осуществлен перевод денежных средств, установлены основания для судебной защиты нарушенных прав последнего.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлена личность владельца банковского счета, на который потерпевший перевел принадлежащие ему денежные средства. Получателем денежных средств оказался 25-летний житель республики Башкортостан.

В силу действующего гражданского законодательства лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество – неосновательное обогащение.

В целях защиты имущественных прав потерпевшего, относящегося к социально незащищенной категории граждан, прокуратурой города в Коряжемский городской суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшего с владельца счета неосновательного обогащения в размере свыше 1,7 млн рублей.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

(фото с https://www.banki.ru

23 июль 08:28 | : Происшествия

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