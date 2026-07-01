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В Архангельске задержан наглый автоугонщик

Ночью 26 июля в отдел полиции «Левобережный» УМВД России по г. Архангельску поступило заявление от мужчины 1977 года рождения. Он сообщил, что проезжая на такси по улице Нахимова, увидел свой автомобиль Hyundai, на котором передвигался неизвестный молодой человек. По словам заявителя, машину накануне он оставил для ремонта в автосервисе.

 Спустя 20 минут сотрудниками Госавтоинспекции указанное транспортное средство было обнаружено около магазина, расположенного на Московском проспекте. Вскоре полицейские задержали и злоумышленника – 17-летнего местного жителя, который выходил из торгового центра с покупками.

 По имеющейся информации, молодой человек устроился на подработку в автосервис. Воспользовавшись оставшимися у него ключами от служебного гаража, злоумышленник проник в помещение, взял ключи от находящегося в ремонте Hyundai и решил покататься по городу.

 Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 Кроме того, родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

 Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу. Ведется дознание.

28 июль 07:30 | : Происшествия

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