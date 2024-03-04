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Полицейские Северодвинска задержали угонщика, покусившегося на старенький ВАЗ

Рано утром в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил, что несколько минут назад от дома по улице Советских Космонавтов неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ».

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы. В ходе работы угнанное транспортное средство со следами ДТП было обнаружено полицейскими около соседнего дома. Вскоре стражи порядка установили подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 20-летнего северодвинца. 

Установлено, что ночью злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил покататься на машине. Увидев во дворе припаркованный «ВАЗ», он попытался открыть водительскую дверь, но автомобиль оказался заперт. Тогда молодой человек разбил стекло пассажирской двери и, разобрав личинку замка зажигания, завел машину. Однако через несколько метров столкнулся с деревом, после чего покинул автомобиль и ушел домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Автомобиль возвращен владельцу.

13 июнь 11:43 | : Происшествия

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