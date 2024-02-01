Северодвинские полицейские оперативно разыскали угнанное авто

4 июля в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило заявление от мужчины 1965 года рождения. Он рассказал, что в ночное время от дома, расположенного на улице Серго Оржоникидзе, неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль Kia. Транспортное средство было не заперто, ключи находились в замке зажигания. Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным службам полиции.

Примерно через пол часа разыскиваемую иномарку обнаружили сотрудники Госавтоинспекции на перекрестке улицы Ломоносова и Серго Оржоникидзе. За рулем находился нигде не работающий ранее судимый 24-летниий северодвинец. Проведенное на месте освидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

По имеющейся информации, во дворе он увидел иномарку с оставленным в замке зажигания ключом. Воспользовавшись тем, что двери машины были не заперты, злоумышленник сел в автомобиль, завел двигатель и решить покататься по городу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Также нарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством).