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Полицейские Коряжмы спасли ювелирный магазин от разорения

В отдел полиции по городу Коряжме поступило заявление о краже из ювелирного магазина, расположенного на проспекте Ленина. Ночью в магазин проник неизвестный и похитил ювелирные украшения и кассовый ящик.  

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – нигде не работающего 39-летнего местного жителя.

По имеющимся данным, находясь в состоянии опьянения, он, воспользовавшись монтировкой, отогнул оконную раму и проник в помещение, откуда похитил ювелирные украшения.  

Часть похищенного изъята и возвращена в магазин.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

03 февраль 10:50 | : Происшествия

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