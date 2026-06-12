Котласский хулиган размахивал в ресторане пистолетом

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 40-летнего жителя г. Котласа виновным по п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Установлено, что в феврале текущего года виновный, имея при себе пневматический револьвер, прибыл в один из ресторанов г. Котласа, где находились посетители. Без каких-либо поводов и оснований, противопоставляя себя окружающим, грубо нарушая общественный порядок и общепризнанные правила поведения, из хулиганских побуждений, удерживая в руке принесенный пневматический револьвер, направил его в сторону бармена, угрожал выстрелом.

В результате противоправных действий виновного создана реальная угроза применения насилия к гражданину, нарушена работа ресторана, спокойствие посетителей и общественный порядок.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.