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Трем разбойникам из Котласа вынесен справедливый приговор

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал троих жителей Котласского района виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Судом установлено, что обвиняемые в январе 2022 года незаконно проникли в жилое в п.Вычегодский, где напали на потерпевшего, нанесли ему телесные повреждения, в том числе баллонным ключом, потребовали передачи денежных средств, а также мобильного телефона. 

Получив отказ мужчины от передачи названного имущества, похитили у него телефон стоимостью 34 тыс. руб., после чего скрылись.

Осужденные свою вину признали частично.

Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 10 месяцев и штрафом в размере 80 тыс. руб., другому – 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев и штрафом в размере 100 тыс. руб., третьему -  7 лет 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 90 тыс. руб. 

Приговор в законную силу не вступил.

(кадр из к/ф «Кавказская пленница», реж. Л. Гайдай)

 

06 сентябрь 08:52 | : Происшествия

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