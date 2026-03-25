Яренские драчуны будут работать на пользу обществу

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух жителей с. Яренск виновными по ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам и представителям власти, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также публичном оскорблении представителя власти).

В суде установлено, что обвиняемые 10.01.2026, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой в одном из кафе-баров с. Яренск, из хулиганских побуждений, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к окружающим и обществу, избили четырех посетителей кафе, а также трех сотрудников полиции, прибывших для восстановления общественного порядка. 

В ходе предварительного расследования подсудимые вину не признавали, в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе судебного заседания подсудимые, осознавая неизбежность наказания, вину в совершении преступления признали полностью.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы. 

Приговором суда виновным назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года и 2 года 6 месяцев с удержанием 10%  в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

27 апрель 16:19 | : Происшествия

Главные новости


Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Шива. Быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

