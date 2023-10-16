В Котласе вынесен приговор по факту драки в боулинг-клубе "Апельсин"

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным ранее судимого 20-летнего жителя г. Котласа виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «г», «д» ч. 2 ст.112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, из хулиганских побуждений, группой лиц), п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений), а также второго участника преступления 24-летнего жителя г. Котласа по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести, группой лиц).

Установлено, что в апреле 2023 г. осуждённые пришли в боулинг-клуб «Апельсин» в состоянии алкогольного опьянения. Одним из осуждённых спровоцирована массовая драка, в ходе которой к нему присоединился его товарищ. Осужденные причинили одному из посетителей вред здоровью средней тяжести, а также 20-летний осуждённый, продолжив совершать противоправные действия, причинил тяжкий вред здоровью женщине.

Приговором суда 20-летнему жителю г. Котласа назначено наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 5 лет 2 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 24-летнему подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда с подсудимых на сумму более 700 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.