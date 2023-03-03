В Лешуконии безработный оболтус обокрал родную бабушку

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал безработного 28-летнего жителя г. Архангельска виновным в тайном хищении чужого имущества с банковского счета (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в июне 2022 года, узнав о том, что его бабушка получила крупную компенсационную выплату, воспользовавшись её телефоном при помощи установленного программного обеспечения тайно перевел на свой банковский счет принадлежащие бабушке денежные средства в сумме 150 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.