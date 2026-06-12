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Пенсионерка из Архангельска подкинула мошенникам миллион "на бедность"

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 74-летняя местная жительница.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что 8 июля в мессенджере ей пришло сообщение с предложением проголосовать в общедомовом чате за ремонт крыши и благоустройство придомовой территории. Для этого необходимо было перейти по ссылке и ввести код из смс-сообщения, что она и сделала.

Вскоре пожилой женщине стали поступать сообщения о взломе ее личного кабинета на сайте «Госуслуги» и с просьбой обратиться в техподдержку. Пенсионерка набрала указанный номер. «Сотрудник техподдержки» информацию подтвердил и переключил звонок на якобы сотрудника «Минцифры». Новый собеседник сообщил, что благодаря переданному коду злоумышленники получили доступ к личным данным северянки и оформили на ее имя доверенность, с помощью которой могут похитить сбережения. Чтобы аннулировать документ, незнакомец посоветовал архангелогородке обналичить накопления и внести их на созданный «безопасный казначейский счет», при этом сумма должна быть не менее миллиона рублей. Говорить о «спасательной операции» мужчина запретили даже самым близким.

Поверив в реальность происходящего, пожилая женщина сняла со счета порядка 700 тысяч рублей, одолжила около 400 тысяч у знакомых и с помощью банкомата перечислила всю сумму по указанным ей реквизитам.

Поведение бабушки показалось подозрительным гостившему у нее внуку. Молодой человек сумел разговорить пенсионерку. Поняв, что ее обманули, он посоветовал обратиться в отдел полиции.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам и сообщениям, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Понятий «безопасный счет», «безопасная ячейка», «безопасный казначейский счет» не существует. Не переходите по присланным неизвестными Вам лицами ссылкам. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать Вас!

 (фото с https://tvzvezda.ru

20 июль 09:57 | : Происшествия

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